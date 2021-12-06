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SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerinin 2022 maaş zammı oranı belli oldu. Yapılan açıklamada, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge konusu da vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

06.12.2021 15:21 - Son Güncelleme: 06.12.2021 19:51
SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.



Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

SON DAKİKA! Memur maaşların zam oranı belli oldu! 2022 memur maaşı zam oranı ne kadar?

MEMUR-SEN'DEN PROTOKOL AÇIKLAMASI
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 6. dönem toplu sözleşmeye ek bir protokol olarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir düzenleme gerektiğini tekrarlı şekilde dile getirdiklerini belirterek, "Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim" dedi.

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