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Haberler Ekonomi Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2'yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2'yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Şubat ayı güncel banka faiz oranlarıyla alakalı son dakika ilerlemeler yaşanıyor. BDDK bilgilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu. Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması amacıyla siyaset faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Bu indirimin pazara nasıl yansısığı merak edildi. Konut, araba alacaklar ya da gereksinimleri nedeniyle kredi çekecekler bankaların açıklamalarını yakın takibe aldı. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar en güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Peki, Şubat 2022 taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç TL oldu? İşte detaylar...

05.02.2022 11:11 - Son Güncelleme: 05.02.2022 11:11
Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2’yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Konut, araba alacaklar veya ihtiyaçları nedeniyle kredi çekecekler bankaların açıklamalarını yakın takibe aldı. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar en güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte en güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları 2022!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2’yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak faizdeki indirim piyasaya yansımadı.

Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2’yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

28 Ocak 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu.

Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2’yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

Taşıt, konut, ihtiyaç kredisinde makul fırsatlar! Faiz oranı %1,2’yi gördü: Ziraat, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...

KAMU VE ÖZEL BANKALARDAKİ FARK GÖZE ÇARPIYOR

Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39'a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20'de kaldı. Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55'e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30'u aşmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu.

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