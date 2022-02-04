YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek? Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek? Dönüşüm kuru nasıl hesaplanacak?
Merkez Bankası yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı. YUVAM hesabı ile ilgili birçok konu merak edildi. Peki YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek? Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek? Dönüşüm kuru nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda YUVAM hesabı hakkında merak edilenler
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin detaylar belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.
Daha önce, yurt içi yerleşikler ve şirketler için döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi ile altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi adımları atılmıştı.
Bu kez, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını değerlendirebilmesine yönelik adımlar ve buna yönelik destekler açıklandı.
Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
SORU 1: YUVAM HESAPLARINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Cevap: Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek.
Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.
24 ay vadeli YUVAM hesaplarında, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.