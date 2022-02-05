Ortalama 4.890 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz! İŞKUR aciliyetle duyurdu! 81 ilde 18-40 yaş arası 1.349 Müşteri Temsilcisi alınacak!

2022 Şubay ayı İŞKUR'un resmi internet sitesinde her hafta duyurulan güncel işçi alımı ilanları iş arayanlar tarafından merakla inceleniyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinden 1.349 Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte ilana dair başvuru şartları ve detaylar...