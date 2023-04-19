3600 GÜN + 50-55 yaşla erken emeklilik! EYT sonrası KISMİ EMEKLİLİK şartları değişti! Bağkur'luya 900 gün prim indirimi uygulanacak! 2000 sonrası...
EYT yasasından yararlanamayanlar için yeni alternatif yollar gündeme geldi. Kısmi emeklilik formülüyle birlikte 3600 prim günü yetecek. Bu noktada yaş şartının esnetilmesi bekleniyor. Peki, kısmi emeklilikte yaş şartı düşecek mi? Kimler yararlanabilecek? İşte gelişmeler haberimizde...
19.04.2023 09:07 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:07
EYT'de süreç devam ederken yasayı kaçıranlara yönelik yeni bir gündem oluştu. Özellikle seçim sonrası emeklilik sisteminin değişeceği ileri sürülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni bir emeklilik reformu geleceğini ve sistemle ilgili bazı iyileştirmeler yapılabileceği konuşulmuştu. Kısmi emeklilikte ise prim ödemeye gücü yetmeyenler için burada yaş şartının estenilmesi veya kaldırılması bekleniyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanabiliyor? Bağkur'lulara kısmi emeklilikte 900 gün indirim yapılacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde!
EYT'yi az farkla kaçırana "kısmi emeklilik" formülü getiriliyor. Peki kısmi emekliliğin diğer emeklilere göre farkı ne?