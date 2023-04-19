3600 GÜN + 50-55 yaşla erken emeklilik! EYT sonrası KISMİ EMEKLİLİK şartları değişti! Bağkur'luya 900 gün prim indirimi uygulanacak! 2000 sonrası...

EYT'de süreç devam ederken yasayı kaçıranlara yönelik yeni bir gündem oluştu. Özellikle seçim sonrası emeklilik sisteminin değişeceği ileri sürülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni bir emeklilik reformu geleceğini ve sistemle ilgili bazı iyileştirmeler yapılabileceği konuşulmuştu. Kısmi emeklilikte ise prim ödemeye gücü yetmeyenler için burada yaş şartının estenilmesi veya kaldırılması bekleniyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanabiliyor? Bağkur'lulara kısmi emeklilikte 900 gün indirim yapılacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde!