Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...
Kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için belirlenen tarih yaklaşıyor. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç başladı. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilebileceği bir formül üzerinde duruyor. Talep hayata geçerse, 700 binden fazla işçinin maaşı doğrudan etkilenecek.
Kamu işçileri ile taşeron işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmeler için geri sayım başladı. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Dikkat çeken zam teklifleri hayata geçerse, kamu ve taşeron işçilerin en düşük brüt maaşı 4 bin 800 lira olacak ve işçiler rahat bir nefes alacak.