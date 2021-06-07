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Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için belirlenen tarih yaklaşıyor. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç başladı. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilebileceği bir formül üzerinde duruyor. Talep hayata geçerse, 700 binden fazla işçinin maaşı doğrudan etkilenecek.

07.06.2021 23:31 - Son Güncelleme: 07.06.2021 23:31
Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Kamu işçileri ile taşeron işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmeler için geri sayım başladı. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Dikkat çeken zam teklifleri hayata geçerse, kamu ve taşeron işçilerin en düşük brüt maaşı 4 bin 800 lira olacak ve işçiler rahat bir nefes alacak.

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Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.