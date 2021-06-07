Taşeron ve kamuda işçilere en düşük brüt 4.800 TL maaş! Gözler o görüşmede! Eğer hayata geçerse...

Kamu işçileri ile taşeron işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmeler için geri sayım başladı. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Dikkat çeken zam teklifleri hayata geçerse, kamu ve taşeron işçilerin en düşük brüt maaşı 4 bin 800 lira olacak ve işçiler rahat bir nefes alacak.