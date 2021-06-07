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Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaşın kurduğu hayallerden birisi emeklilik olmaktadır. Ancak bazı şartları yerine getirmeden emekli olan vatandaşların başı belaya girecek. Emekli maaşınız kesilecek ve ödenen paralar geri alınacak. Borçlu kişinin ölümü durumunda geri talep edilen miktar mirasçılardan alınacak. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler...

07.06.2021 21:55 - Son Güncelleme: 07.06.2021 21:55
Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

Emekli olmak isteyenler dikkat! Emeklilik hayali kuran vatandaşlar kötü bir haberle karşılaşabilir. Sahte sigorta yaptırarak emeklilik yolu açan vatandaşları, tespit edilmesi hakkında büyük cezalar bulunuyor. Sahte sigorta yaptıran kişinin tespit edilmesi durumunda sigortalı gösterilen süreler iptal oluyor ve söz konusu dönemde ödenen primler silinerek SGK'ya gelir oluyor. İşte, sahte sigortayla emekli olanları bekleyen kötü haber!

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Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

Sahte sigorta yaptırmanın yaptırımları bulunuyor. Vatandaşların 4/a kapsamında sigortalı olması için işverene bağlı olarak çalışmaları gerekiyor. Sahte sigorta yaptıran kişinin tespit edilmesi durumunda sigortalı gösterilen süreler iptal oluyor ve söz konusu dönemde ödenen primler silinerek SGK'ya gelir oluyor.

Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

Sahte sigorta yaptıran kişi SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalandıysa eğer bu hizmetlerin bedeli faizi ile birlikte talep ediliyor. Sahte sigorta sayesinde emekli olan vatandaşların tespit edilmesi durumunda emekli maaşı kesiliyor ve o zamana kadar ödenmiş maaşlar talep ediliyor.

Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

Borçlu kişinin ölümü durumunda geri talep edilen miktar mirasçılardan alınıyor. Öte yandan özel belgede sahtecilik suçundan söz konusu kişilerin hapis cezası ile karşı karşıya kalması mümkün oluyor.

Bunu yaparsanız emekli maaşınız kesilecek! Ödenen paralar geri alınacak! Tespit edilirse büyük ceza...

5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.