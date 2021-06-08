Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde... Gümüş fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısı tarafından dakika dakika takip edilirken ithalatında da artış yaşandığı görülüyor. Yılın ilk dört ayı baz alındığından gümüş ithalatında büyük artış yaşandı. Gümüş ithalatında ilk 4 aylar baz alındığında son 23 yılın rekoru kırıldığı açıkça ifade ediliyor. 2021 yılının ilk dört aylık verisine göz atıldığında altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 82.096 kilogramdan, 37.312 kilograma gerilediği görüldü.