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Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

Altın bu yıl yatırımcısına kazandırken fiyatlarda seyrin hangi yöne gideceği ise yatırımcıların merakını cezbediyor. 2021 yılının ilk dört ayında gümüş ithalatı artış gösterirken pandemi döneminde yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği araçlardan birisi olarak verilerde karşımıza çıkıyor. Son istatistikler göz önüne alındığında ilk ayda gümüş ithatlatında son 23 yılın rekoru kırıldı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatında düşüş yaşanması ve özellikle bu süreçte gümüş fiyatlarında yaşanan gerilemenin sınırlı kalması, yatırımcıların tercihinde etkili oldu. Bu ivmenin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

08.06.2021 07:23 - Son Güncelleme: 08.06.2021 07:23
Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde... Gümüş fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısı tarafından dakika dakika takip edilirken ithalatında da artış yaşandığı görülüyor. Yılın ilk dört ayı baz alındığından gümüş ithalatında büyük artış yaşandı. Gümüş ithalatında ilk 4 aylar baz alındığında son 23 yılın rekoru kırıldığı açıkça ifade ediliyor. 2021 yılının ilk dört aylık verisine göz atıldığında altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 82.096 kilogramdan, 37.312 kilograma gerilediği görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

YÜZDE 87 ARTIŞ

2021'in ilk 4 ayında gerçekleşen gümüş ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi. Aynı dönemde altın ithalatı ise yüzde 54 azaldı.

Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

Altının ons fiyatında yaşanan düşüş döneminde gümüş fiyatlarında yaşanan gerilemenin sınırlı kalması, yatırımcıların tercihinde etkili oldu.

Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

Pandemi ile birlikte yükselişe geçen değerli metaller vatandaşların yatırımlarını bu yöne kaydırmasında etkili olurken ithalat verileri de bu burumu gözler önüne serdi.

Ne altın ne de başka bir şey! Herkes onu pas geçti bunu yapan kat kat kazandı! Meğer dört ay içerisinde...

Borsa İstanbul verilerine göre 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 188.511 kilograma yükseldi.