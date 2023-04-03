Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 290 bin işçiye kadro kıstası! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...
İşçilerin kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçilerin ardından gözler, taşerona çevrildi. Bakan Bilgin konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar haberimizde...
03.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:06
Geçici işçilere kadro meselesi geride kaldı. Şimdi gündemde taşeron, uzman çavuş, TYP'lilere kadro beklentisi yer alıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var." ifadelerine yer verdi. Peki, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilenler!