RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 290 bin işçiye kadro kıstası! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 290 bin işçiye kadro kıstası! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

İşçilerin kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçilerin ardından gözler, taşerona çevrildi. Bakan Bilgin konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
03.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:06
290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

Geçici işçilere kadro meselesi geride kaldı. Şimdi gündemde taşeron, uzman çavuş, TYP'lilere kadro beklentisi yer alıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var." ifadelerine yer verdi. Peki, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilenler!

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290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

TAŞERONA MÜJDE

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir." ifadelerine yer verdi.

290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

KAMU İŞÇİLERİ ZAMMINDA GERİ SAYIM
Bakan Bilgin 'Kamu işçileri toplu sözleşmesi seçimden önce çıkacak mı?' sorusunu şöyle cevapladı: Seçimden önce çıkar mı diye bakmıyoruz. Bitince getiriyoruz.

290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

Öyle olsa taşeron işçiliğini de hallederiz. Ele aldığımız dosyaları sosyal devlet içinde ele alıyoruz.

290 bin işçiye kadro kıstası! Taşeron, uzman çavuşlara Meclis tarihi verildi! 700 bin kamu işçisine %15 Refah Payı + 3.500 TL sosyal yardım! Listeler geldi...

700 bin işçimizle toplu sözleşme görüşmesi başladı. Ağustos'a kadar zamanımız var, geciktirme yok. Adam gibi bir sözleşme yapalım, çalışanlarımızla uzlaşmaya varalım." dedi.

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