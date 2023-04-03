EYT'siz 3600-5000 primle kısmi emeklilik imkanı da yanında! Primi eksik olana 7440 yapılandırma planı! 2000-2008 sigortalılar, Bağkur tescili olmayanlar...

Prim günü eksik olanlar yapılandırma fırsatı hakkında araştırmalarına devam ediyor. EYT'liler eksik günlerini tamamlama peşine düşerken, yapılandırma yasasıyla bu konuda kolaylık sağlanıyor. Primini kendi ödeyenler 1 yıllık sürelerini yapılandırma kapsamında ödeyerek kazanabiliyor. Öte yandan EYT için süreti tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. İşte erken emeklilik için kısa yollar...