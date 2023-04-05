Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş güncellemesi sonrası gözler memurlara çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi. Emekliye yapılan ara zam sonrası memurların da beklentisi arttı. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre, memurlara yapılacak yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Memurlara seyyanen zam verilecek mi? Temmuzda maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...