RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Emeklilere yapılan ara zammın ardından gözler memurlara çevrildi. Memurlar seyyanen zam talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi. Peki, memurlara seyyanen zam gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.04.2023 08:50 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:51
Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş güncellemesi sonrası gözler memurlara çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi. Emekliye yapılan ara zam sonrası memurların da beklentisi arttı. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre, memurlara yapılacak yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Memurlara seyyanen zam verilecek mi? Temmuzda maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Memur-Sen Başkanı'ndan seyyanen zam talebi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.

Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

"Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

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