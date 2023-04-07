Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Geçici işçilerin kadro meselesi kapanırken gözler diğer işçilere çevrilmiş durumda. Kamuda kadro, iş ve kıdem sorunlarının yaşandığı taşeron işçilik dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron defteri tamamen kapanacak. Bütün işçilere kadro garantisi yolda. Peki, Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...