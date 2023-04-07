RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Kamuda taşeron işçi kadro sorunu da sona eriyor. Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Peki,Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...

07.04.2023 08:54 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:54
Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Geçici işçilerin kadro meselesi kapanırken gözler diğer işçilere çevrilmiş durumda. Kamuda kadro, iş ve kıdem sorunlarının yaşandığı taşeron işçilik dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron defteri tamamen kapanacak. Bütün işçilere kadro garantisi yolda. Peki, Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak.

Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.

SON DAKİKA