Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Liste sırası geldi! O tarihlerde...
Kamuda taşeron işçi kadro sorunu da sona eriyor. Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Peki,Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...
Geçici işçilerin kadro meselesi kapanırken gözler diğer işçilere çevrilmiş durumda. Kamuda kadro, iş ve kıdem sorunlarının yaşandığı taşeron işçilik dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron defteri tamamen kapanacak. Bütün işçilere kadro garantisi yolda. Peki, Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak.
Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.