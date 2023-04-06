RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur'luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur'luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Emekliler için yeni zamlı taban maaşlar netleşti. Nisan ayında 7.500 TL zamlı maaş, ikramiye ödemesi ve promosyonla ek gelir sağlayan emekliler şimdi de intibak yasası için taleplerini dile getirdi. 2000 sonrası sigortalılar için beklenen intibak düzenlemesinin bu sene masaya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini sunuyor. Peki, intibak zammı yapılacak mı? Emekliye intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
06.04.2023 12:01 - Son Güncelleme: 06.04.2023 12:01
Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Emekliler için iyileştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Emekliye intibak emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Nisan ayında zamlı ikramiyelerini ve maaşlarını alan milyonlar diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Peki, emekliye intibak verilecek mi? İşte son gelişmeler...

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Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.

Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

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