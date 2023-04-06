Emekli için talepler tek tek sıralandı! 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya %70 intibak zammı! 9 maddede yüzler gülecek! Seyyanen zam, aile destek, avans, refah payı...

Emekliler için iyileştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Emekliye intibak emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Nisan ayında zamlı ikramiyelerini ve maaşlarını alan milyonlar diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Peki, emekliye intibak verilecek mi? İşte son gelişmeler...