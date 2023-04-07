Maaşı 7.500, 8.000, 8.250, 9.000 TL olan emekliler! 2.000 TL Ramazan parası verilecek! Ödeme haberi bu sabah geldi! 2,4,6,8 IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

2023 yılında emekliye maaş zammının yanında pek çok ek gelir fırsatı sunuluyor. Ramazan Bayramına sayılı zaman kala emekliler 7.500 TL zamlı maaşlarını ve 2.000'er liralık ikramiyesini alacak. Böylelikle en az 9.500 TL hesaplarına geçecek. Ayrıca EYT'liler ve yeni emekli olanlar da bu fırsatlardan yararlanacak. Ek faydalarla birlikte emekliler bu bayram rahat bir nefes alacak. İşte maaş+ promosyon + ikramiye kazancının detayları...