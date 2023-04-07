Maaşı 7.500, 8.000, 8.250, 9.000 TL olan emekliler! 2.000 TL Ramazan parası verilecek! Ödeme haberi bu sabah geldi! 2,4,6,8 IBAN numarası + TAHSİS NO ile...
Emekliler bayram yaklaşırken ikramiye ödemelerini ve zamlı maaşlarını alacak. iBu gelişmeler heyecan yaratırken, emekliler için promosyon ödemelerinde de artış yaşanmaya başlandı. Şu anda en düşük 5.000 TL ödeme yapılırken, tutarlar 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Öte yandan EYT'liler seçtikleri banka üzerinden promosyon ödemesi alacak. Kampanyalarla banka promosyonu 9-10 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, bayramda emekliler kaç TL ödeme alacak? İşte detaylar...
2023 yılında emekliye maaş zammının yanında pek çok ek gelir fırsatı sunuluyor. Ramazan Bayramına sayılı zaman kala emekliler 7.500 TL zamlı maaşlarını ve 2.000'er liralık ikramiyesini alacak. Böylelikle en az 9.500 TL hesaplarına geçecek. Ayrıca EYT'liler ve yeni emekli olanlar da bu fırsatlardan yararlanacak. Ek faydalarla birlikte emekliler bu bayram rahat bir nefes alacak. İşte maaş+ promosyon + ikramiye kazancının detayları...
Aralarında EYT'lilerin de olduğu emeklilere erken maaş ve ikramiye müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ve ikramiyeleri 14-18 Nisan'da ödenecek.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre; SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında olanların aylık ve ikramiyeleri ise ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da yatırılacak.