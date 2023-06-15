2. EYT piyangosu 40-54-44-58 yaşındakilere vurdu! 5000 prim, staj, çıraklık... 2000-2008 sonrası kademeli emeklilik açıklandı!

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Fazla çalışma imkanı bulunmayan kişiler kısmi emeklilikten yararlanırken, 2000 sonrası sigortalılar için ise kademeli emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...