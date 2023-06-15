2. EYT piyangosu 40-54-44-58 yaşındakilere vurdu! 5000 prim, staj, çıraklık... 2000-2008 sonrası kademeli emeklilik açıklandı!
EYT düzenlemesiyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, çok kısa bir zaman farkıyla bu hakkı kaçıranlar ise 17 yıl daha çalışmak zorunda kalıyor. Kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor. Ancak, EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisiyle Kabine toplantısını bekliyor. Peki, kimler kapsama alınacak? İşte detaylar...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Fazla çalışma imkanı bulunmayan kişiler kısmi emeklilikten yararlanırken, 2000 sonrası sigortalılar için ise kademeli emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de belirli koşulları yerine getirerek belli imkanlardan yararlanabilmektedir.
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü şartlarını sağladıklarında EYT'den emekli olma hakkına sahiptir.