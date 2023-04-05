RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi de sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron tamamen bitiyor. Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi yolda.

05.04.2023 11:55 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:55
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Bilgin, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.

Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" dedi.

SON DAKİKA