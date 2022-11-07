Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D'li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?
Çalışma Bakanlığı bu noktada mühim bir noktada yer alıyor. Üst üste gelen ek zam müjdelerinin sonrasında başka ayarlamaların da yapıldığı bilinmektedir. Ekonomik hale göre bazı iyileştirmelere gidilmesi söz konusu.
07.11.2022 08:48 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:48
Son aylarda açıklanan birtakım ek zamlar ve düzenlemelerden sonra taşeron işçilerin durumunun nasıl olacağı çok merak edildi. Maaşlarının ne kadar artacağıyla alakalı incelemeler yapan pek çok vatandaş detayları öğrenmek bağlamında çabalıyor. Kamuda çalışmakta olan işçiler için oluşturulan düzenlemede enflasyon bağlamındaki hesaplamalardan sonra yüzde beşlik zamma ekleneceği açıklanmıştı. Buna göre kamu içeriğinde olan taşeron işçilerin maaşları üstünde görüşmeler devam etmekte.
Taşeron İşçilere Ek Zam Hakkında Yeni Gelişmeler
Kadro almış olan taşeron işçilerin maaşlarında doğal koşullar izlenseydi sözleşmeler bağlamında zam yapılması söz konusuydu.