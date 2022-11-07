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Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D'li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D'li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Çalışma Bakanlığı bu noktada mühim bir noktada yer alıyor. Üst üste gelen ek zam müjdelerinin sonrasında başka ayarlamaların da yapıldığı bilinmektedir. Ekonomik hale göre bazı iyileştirmelere gidilmesi söz konusu.

takvim.com.tr
07.11.2022 08:48 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:48
Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Son aylarda açıklanan birtakım ek zamlar ve düzenlemelerden sonra taşeron işçilerin durumunun nasıl olacağı çok merak edildi. Maaşlarının ne kadar artacağıyla alakalı incelemeler yapan pek çok vatandaş detayları öğrenmek bağlamında çabalıyor. Kamuda çalışmakta olan işçiler için oluşturulan düzenlemede enflasyon bağlamındaki hesaplamalardan sonra yüzde beşlik zamma ekleneceği açıklanmıştı. Buna göre kamu içeriğinde olan taşeron işçilerin maaşları üstünde görüşmeler devam etmekte.

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Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Taşeron İşçilere Ek Zam Hakkında Yeni Gelişmeler

Kadro almış olan taşeron işçilerin maaşlarında doğal koşullar izlenseydi sözleşmeler bağlamında zam yapılması söz konusuydu.

Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Fakat içerisinde bulunduğumuz koşullardan ötürü 2022 senesinde birtakım değişmeler yaşandı. Asgari ücrete rekor bir zam yapılmasını takip eden süreçte memur ve işçilere de ek zam yapılması amacıyla adım atıldı.

Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Bu hususta resmi bir açıklama yapılması beklenirken işçilerin bu zamlar konusu ile ilgili ümitli oldukları da gelen haber arasında yer alıyor.

Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Gelir Vergisi Düzenlemesi ve 4D İşçiler

4D içerisinde yer alan çalışanların gelir vergisini ödemeleri gerekiyor. Bu noktada önemli düzenlemeler geliyor. Artık kişinin brüt maaşı eğer 50000 TL ve altında ise bu kişiler artık gelir vergisi ödemek zorunda olmayacak.

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