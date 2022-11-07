Taşeron işçi son dakika yeni haber 4 D’li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Son aylarda açıklanan birtakım ek zamlar ve düzenlemelerden sonra taşeron işçilerin durumunun nasıl olacağı çok merak edildi. Maaşlarının ne kadar artacağıyla alakalı incelemeler yapan pek çok vatandaş detayları öğrenmek bağlamında çabalıyor. Kamuda çalışmakta olan işçiler için oluşturulan düzenlemede enflasyon bağlamındaki hesaplamalardan sonra yüzde beşlik zamma ekleneceği açıklanmıştı. Buna göre kamu içeriğinde olan taşeron işçilerin maaşları üstünde görüşmeler devam etmekte.