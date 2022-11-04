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Haberler Ekonomi İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

Tüm illerde acil 99 bin 281 işçi aranıyor. İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan bütün kişilerin uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren bir çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 99.481 olduğu görüldü. İş arayışı olan şahıslar amacıyla en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya dair tüm verileri yazımızda kapsamlı bir halde aktardık. İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.11.2022 14:01 - Son Güncelleme: 04.11.2022 14:01
İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

İşinden ayrılanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de etken rol oynuyor. İşte Kasım ayı en güncel İŞKUR iş ilanları...

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İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

İŞKUR Kasım ayının başlarında yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı.

İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.

İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.

İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

2022 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 110 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor.

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