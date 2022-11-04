İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...

Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.