İŞKUR 59 ilde 99 BİN 481 işçi alacak! Formu doldurana 12 bin TL MAAŞ! KPSS şartı aranmayacak! 19-43 yaş arası ilkokul, lise mezunu...
Tüm illerde acil 99 bin 281 işçi aranıyor. İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan bütün kişilerin uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren bir çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 99.481 olduğu görüldü. İş arayışı olan şahıslar amacıyla en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya dair tüm verileri yazımızda kapsamlı bir halde aktardık. İşte detaylar...
04.11.2022 14:01 - Son Güncelleme: 04.11.2022 14:01
Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.
2022 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 110 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor.