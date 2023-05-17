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Haberler Ekonomi Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! 100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! 100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

Yeni Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Özellikle ekonomiye ilişkin önemli reformlar ve düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
17.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:29
100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere kadro düzenlemesi olacak. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak. İşte detayları...

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100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

EYT düzenlemesinin ardından esnafı, çiftçileri, kadınları kapsayan emeklilik reformunun yanı sıra memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak.

100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak.

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