Taşeron için Meclis tarihi netleşiyor! 100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜHRÜ! Kamuda kadro, iş ve kıdem listesi oluştu! KİT, TYP, belediye şirket...
Yeni Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Özellikle ekonomiye ilişkin önemli reformlar ve düzenlemeler Meclis'e taşınacak.
17.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:29
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere kadro düzenlemesi olacak. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak. İşte detayları...
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak.