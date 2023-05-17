İslam Memiş seçim sonrası altın fiyatlarının akıbetini açıkladı! Gram altın alanlar, satanlar biriktirenler dikkat! 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, yaptığı bir paylaşımda seçim sonrasında piyasalarda volatilite yaşanacağını ve seçim gecesi büyük risklerin ortaya çıkabileceğini iddia etti. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olmalarının önemini vurgulayan Memiş, risklerin yüksek olduğunu belirtti. Seçim sonrasında yaşanacak volatilite, piyasalarda dalgalanmaların artmasına neden olabilir. Bu dalgalanmaların etkisiyle, varlıkların değerinde ani düşüşler veya yükselişler gözlemlenebilir. İslam Memiş, seçim gecesi büyük vurgunlar yapılacağına dikkat çekerek, yatırımcıların bu dönemde daha fazla risk altında olduğunu belirtiyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı'nın erken geldiğini belirterek yatırımcıları uyarıyor.Seçimlere sayılı günler kala, piyasalar oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıda "Kurban bayramı erken geldi" ifadesini kullanarak piyasada hareketlilik olduğunu belirtti. Memiş, "Kurbanlıklar aranıyor piyasada, hadi buyrunnn." diyerek yatırımcıları uyardı.
Sanal Kumarhanelerin Etkisi
Memiş, ayrıca sanal kumarhanelerin seçim sürecinde büyük etkisi olacağını ifade etti. Yatırımcıları uyarırken, "Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar." şeklinde konuştu. Bu durumun piyasalara olan etkisi büyük olabilir ve yatırımcılar için risk taşıyabilir.
Seçim Fiyatlamalarının Etkisi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, seçim fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ve makas aralığının genişlediğini söyledi. Bu durum, yatırımcıların riskli bir dönemde olduklarını gösteriyor.
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı: Dolar ve Altın Yatırımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dolar Kuru İçin Serbest Piyasada Makas Aralığı Arttı
Dolar kurunun son dönemdeki hareketliliği ve serbest piyasada makas aralığı hakkında uyarıda bulunan Memiş, "Dolar 30 TL olacak dolar alayım diyenler alsın. 20 TL'den dolar aldın diyelim.