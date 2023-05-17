İslam Memiş seçim sonrası altın fiyatlarının akıbetini açıkladı! Gram altın alanlar, satanlar biriktirenler dikkat! 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Sanal Kumarhanelerin Etkisi

Memiş, ayrıca sanal kumarhanelerin seçim sürecinde büyük etkisi olacağını ifade etti. Yatırımcıları uyarırken, "Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar." şeklinde konuştu. Bu durumun piyasalara olan etkisi büyük olabilir ve yatırımcılar için risk taşıyabilir.