Taşeron, geçici işçi, TYP, belediye, ücretli öğretmen, uzman çavuşa KADRO müjdesi! 90 bin işçiye Meclis pusulası! Liste liste duyuruldu! Son 25 gün...
Kadro meselesi hakkında yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Öte yandan kamudaki 700 bin işçinin artış oranları belirleniyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
İşçiler merakla kadro düzenlemesini bekliyor ve bu konuda gözler Meclis'e çevrildi. Geçici işçiye kadro verilmesi konusunun TBMM'ye gelmesinin ardından gözler taşerona kadroya çevrildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay daha önce yaptığı açıklamada 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili beklentinin devam ettiğini duyurmuştu. Peki, kimler kadroya geçecek? TYP'lilere, ücretli örğetmenlere kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!
'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.