e-Devlet'ten şimdi bakın! Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! EYT, SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.