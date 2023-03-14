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Haberler Ekonomi e-Devlet'ten şimdi bakın! Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! EYT, SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

e-Devlet'ten şimdi bakın! Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! EYT, SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

Emekli olacakların bazı harflere dikkat etmesi son derece önemli. Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir ve bazı durumlarda bu hayali yarım kalabiliyor. Sahte işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse maaşınız kesilebiliyor. Peki, nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.03.2023 10:12 - Son Güncelleme: 14.03.2023 10:13
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet’ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

Emeklilik ile ilgili açıklamalar sıkı takibe alındı. Ve sonunda açıklandı. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Özellikle EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Tazminat, yıllık izin, rapor parası da ödenmiyor. Peki, nasıl önüne geçebiliriz? İşte tüm detaylar!

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Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet’ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet’ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

TAZMİNAT HAKKI YOK!

Kayıt dışı olarak çalışanlar geç emeklilik dışında pek çok hak kaybına da uğruyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortasız çalışanlar, işten çıkartılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik maaşı başvurusunda bulunamıyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet’ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

SGK'lı tüm çalışanların sahip olduğu senelik izin ve rapor hakkı kayıt dışı olarak çalışanlar için bulunmuyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet’ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...

EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR

Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi. Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor.

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