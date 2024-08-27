Tasarruf finansman sektörü Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında büyüyor! Herkese iki anahtar

1 İsteyen herkese uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma imkanı tanıyan tasarruf finansman sistemi, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında büyüme ivmesini hızlandırdı. Bu yılın ilk altı ayına ilişkin konsolide verilere göre; 2023'ün aynı dönemine kıyasla islem hacmini yüzde 301, öz kaynaklarını yüzde 354, aktif büyüklügünü ise yüzde 207 oranında artıran sektör, ekonominin büyümesine önemli katkı sağladı.

2 275 MİLYARLIK SÖZLEŞME Tasarruf finansman sektörünün yakaladığı işlem hacmi 4 kat artışla Haziran 2024'te 111 milyar TL'yi aşarken, toplam sözleşme tutarı da yüzde 157 artış ile 275 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 48 milyar TL'ye, öz kaynakları ise 18 milyar TL'ye yükseldi. 2022 sonunda 14 milyar 334 milyon lira olan aktif büyüklükte 1.5 yıllık büyüme yüzde 234'e ulaştı. Aynı dönemde öz kaynaklardaki büyüme yüzde 353 olarak gerçekleşti.