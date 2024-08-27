Tasarruf finansman sektörü Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında büyüyor! Herkese iki anahtar

İsteyen herkese uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma imkanı tanıyan tasarruf finansman sistemi, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında büyüme ivmesini hızlandırdı. Bu yılın ilk altı ayına ilişkin konsolide verilere göre; 2023'ün aynı dönemine kıyasla islem hacmini yüzde 301, öz kaynaklarını yüzde 354, aktif büyüklügünü ise yüzde 207 oranında artıran sektör, ekonominin büyümesine önemli katkı sağladı.
275 MİLYARLIK SÖZLEŞME
Tasarruf finansman sektörünün yakaladığı işlem hacmi 4 kat artışla Haziran 2024'te 111 milyar TL'yi aşarken, toplam sözleşme tutarı da yüzde 157 artış ile 275 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 48 milyar TL'ye, öz kaynakları ise 18 milyar TL'ye yükseldi. 2022 sonunda 14 milyar 334 milyon lira olan aktif büyüklükte 1.5 yıllık büyüme yüzde 234'e ulaştı. Aynı dönemde öz kaynaklardaki büyüme yüzde 353 olarak gerçekleşti.
416 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Tasarruf finansman sektörünün 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin verilerini değerlendiren Sektör Temsil Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Tasarruf finansman sektöründe, 6 şirket ve 450 şube ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen yılın haziran dönemiyle kıyasladığımızda 2024'ün ilk altı ayındaki sayısal verilerde ciddi artışlar yaşadığımız görülüyor. Sektörümüzün ilgili dönemde işlem hacmi, aktif büyüklük, öz kaynak ve net faaliyet kârı artışlarının önemli oranlarda olduğunu söyleyebilirim. Uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yaptığımız kişilerin sayısı 416 bine ulaştı" dedi.