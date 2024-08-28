HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?

Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri Ocak ayıyla birlikte artacak. Memur ve emekli maaşları ile asgari ücret zamlanırken, bu artış zincirleme pek çok kesime yansıyacak.
2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Sadece memurların, emeklilerin değil işçilerin de geliri artacak. Memurların ve asgari ücretlilerin maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak. Peki kimin gelirinde ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Maaşlara bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; eğer 2024 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 38 çıkarsa yüzde 10.64, tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 42 çıkarsa yüzde 13.84, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki gibi yüzde 43.31 çıkarsa yüzde 14.89 seviyesinde gerçekleşecek. Zam oranı kök aylıklara yansıyacak. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Fark dahil Ocak zammı, 2024 enflasyonu yüzde 38 çıkarsa yüzde 6.62'yi, yüzde 42 çıkarsa yüzde 9.70'i, yüzde 43.31 çıkarsa 10.71'i bulacak. 39 bin 205 lira olan en düşük memur aylığı 41 bin 801-43 bin 404 lira, 17 bin 588 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 18 bin 752-19 bin 471 lira aralığına yükselecek. Memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktorların da ilave ödemeleri Ocak zammıyla değişecek.