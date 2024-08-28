HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?

1 2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Sadece memurların, emeklilerin değil işçilerin de geliri artacak. Memurların ve asgari ücretlilerin maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak. Peki kimin gelirinde ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...

2 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Maaşlara bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; eğer 2024 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 38 çıkarsa yüzde 10.64, tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 42 çıkarsa yüzde 13.84, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki gibi yüzde 43.31 çıkarsa yüzde 14.89 seviyesinde gerçekleşecek. Zam oranı kök aylıklara yansıyacak. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.