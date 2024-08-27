İKİNCİ MAAŞ İMKANI I Çalışanlara çifte emeklilik: Tamamlayıcı sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçecek?

Ülkemizde daha önce de gündeme gelen, Orta Vadeli Program'a giren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 'nin (TES) bu yıl uygulamaya alınması bekleniyor. Bu sistem çalışanlara emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrı bir emeklilik imkanı daha sağlayacak.

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MEVCUT SİSTEM NASIL? YENİ SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

Halen Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyene de maaş ödemesi yapılıyor.

Otomatik BES ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek. Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme para aktaracak. Böylece birikim büyüyecek.