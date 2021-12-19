Tasarı TBMM'ye sunuldu! Milyonlarca çalışana AGİ müjdesi: AGİ hesaplaması yaparken...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarihi asgari ücret zammı sonrasında vergisiz asgari ücret için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa tasarısı TBMM'ye sunulurken çalışanlar için AGİ müjdesi de çıktı. Buna göre çalışanların aldıkları AGİ ödemesi de artacak. Peki AGİ nedir? Bekar ve evliler için AGİ hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...
19.12.2021 06:49
- Son Güncelleme: 19.12.2021 06:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarihi asgari ücret zammı sonrasında vergisiz asgari ücret için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa tasarısı TBMM'ye sunulurken çalışanlar için AGİ müjdesi de çıktı.
AĞIR CEZASI VAR
Tasarıda asgari ücretten vergi alınmayacağı belirtilirken ayrıca asgari ücretin üzerinde maaş aldığı halde asgari ücretli gibi gösterilip vergi kaçırılması durumunda ise ödenmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.