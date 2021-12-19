6 ülke tüm dünya ülkelerinden en az 1.2 milyon işçi alımı yapacak! Kariyer fırsatını kaçırmak istemeyenlere işçi alımı müjdesi!

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Hal böyle olunca bazı ülkeler diğer ülkelerin vatandaşları arasında işçi alımı yapıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Son yapılan işçi açıklarında Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında işçi alımı çok yakında başlayacak.