6 ülke tüm dünya ülkelerinden en az 1.2 milyon işçi alımı yapacak! Kariyer fırsatını kaçırmak istemeyenlere işçi alımı müjdesi!
Kariyer fırsatını kaçırmak istemeyenlere işçi alımı müjdesi! 6 ülke tüm dünya ülkelerinden en az 1.2 milyon işçi alımı yapacak. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsatlar sunuluyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1.2 milyondan fazla personel alımı yapılacağı öngörülüyor.
Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Hal böyle olunca bazı ülkeler diğer ülkelerin vatandaşları arasında işçi alımı yapıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Son yapılan işçi açıklarında Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında işçi alımı çok yakında başlayacak.
Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.