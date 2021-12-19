Altın fiyatlarında ezber bozan hareket! Düğünü olanlar, yatırım yapmak isteyenlere büyük şok! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Bugün altın alınır mı, bu hafta altın alınır mı? soruları gündemde. Pek çok vatandaş altın almak isterken, bazıları da satmak istiyor. Bir süredir yüksek seyreden altın bir önceki gün büyük düşüş yaşadı. Haliyle vatandaşlar da 'altınımı satsam mı, altın alsam mı?' diye kara kara düşünüyor. Peki 19 Aralık 2021 Pazar günü altında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatları artık kritik virajda. İşte son dakika altın fiyatları...