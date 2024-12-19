FIRSATÇILAR DEŞİFRE OLDU Üretici ise kuru soğanın kilosunu 10 TL'ye sattığını arpacık soğanın daha pahalı olduğunu belirtti. Bu durum da fırsatçıları deşifre etti.

SARIMSAK FİYATLARI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Hal kayıt sistemindeki usulsüzlüğün yalnızca arpacık soğanda değil sarımsakta da yapıldığı görüldü. Kayıt sisteminde sarımsağın üreticiden 20 TL'ye alındığı, markete satış fiyatının ise 140 TL olduğunun belirtildiği gözlemlendi.

Marketin söz konusu fiyata 59.95 TL kar eklediği böylece sarımsağın 199.95 TL'den rafta satıcı bulduğu bilgisine ulaşıldı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 20 TL'ye sarımsak almanın mümkün olmadığını söyleyerek, "150 lira göstereceğine alış bedelini 20 TL göstererek aradaki marjdan istifade ediyor. KDV, zirai stopaj vergisi, rüsum gibi olaylar var. Bunu yapan arkadaşlar zannediyorum bundan kaçmak için yapıyorlar" dedi.