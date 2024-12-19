Sosyal medyada dolaşıma giren 'etiket fotoğrafları' gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu paylaşımlarda üreticiden 2 buçuk TL'ye alındığı belirtilen arpacık soğanın tüketiciye ulaşana kadar 71 TL'ye çıktığı bilgisi yer alıyordu. Atv Haber Muhabiri, konuyu yerinde araştırmak için Türkiye'nin soğan ihtiyacının %36'sını karşılayan Polatlı'ya gitti.
AMAÇ DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK
Burada hal içi esnafı ile konuşan muhabirimiz, tüccarların rakamı hal kayıt sisteminde düşük göstermesinin daha az vergi ödemek istemesinden kaynaklandığını aktardı.
Burada muhabirimiz hal içi esnafına "Arpacık soğanı üreticiden ne kadara alıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.
Bu soruya hal esnafı "2,5 liraya alınması mümkün değil. Kilosu 37 TL. Bizim kaydımız vardır. Onu rüsum az çıksın diye mi yapıyorlar yoksa yanlış mı yapıyorlar bilemiyoruz" yanıtını verdi.
Tüccar İskender Çiftçi, "2,5 TL'lik soğan olmadığını belirterek, KDV'den kaçıyorlar demek ki" diyerek bir yorumda bulundu.
FIRSATÇILAR DEŞİFRE OLDU
Üretici ise kuru soğanın kilosunu 10 TL'ye sattığını arpacık soğanın daha pahalı olduğunu belirtti. Bu durum da fırsatçıları deşifre etti.
SARIMSAK FİYATLARI DA MERCEK ALTINA ALINDI
Hal kayıt sistemindeki usulsüzlüğün yalnızca arpacık soğanda değil sarımsakta da yapıldığı görüldü. Kayıt sisteminde sarımsağın üreticiden 20 TL'ye alındığı, markete satış fiyatının ise 140 TL olduğunun belirtildiği gözlemlendi.
Marketin söz konusu fiyata 59.95 TL kar eklediği böylece sarımsağın 199.95 TL'den rafta satıcı bulduğu bilgisine ulaşıldı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 20 TL'ye sarımsak almanın mümkün olmadığını söyleyerek, "150 lira göstereceğine alış bedelini 20 TL göstererek aradaki marjdan istifade ediyor. KDV, zirai stopaj vergisi, rüsum gibi olaylar var. Bunu yapan arkadaşlar zannediyorum bundan kaçmak için yapıyorlar" dedi.
Gelen ihbarları değerlendiren Maliye Bakanlığı'nın hem bankalarda hem de çiftçilerin yerinde satış yaptığı yerlerde konuyu araştırdığı öğrenildi.