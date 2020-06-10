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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu... Yaşam Maliyetleri Araştırması' raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan uluslararası yönetim danışmanlığı firması Mercer, 2020 yılında dünyanın en pahalı şehirleri hangisi açıkladı. 5 kıtada 209 şehri kapsayan çalışmada dünyanın en pahalı şehri bir kez daha Asya'dan çıktı. Peki İstanbul kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

10.06.2020 16:35 - Son Güncelleme: 10.06.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





