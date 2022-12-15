Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları... Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı branş dağılımı ve kadrolar!

Bir süredir beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım duyurusu geldi. Son dakika duyurusuna göre 1200 kişilik alım yapılacak. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi başvuru tarihi ve şartlarını araştırırken bir yandan da kadroları merak ediyor. İşte detaylar...