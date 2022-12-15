1999-2000-2005-2008 sigorta + 1800+ 2.000 primle 8, 10 yılda emeklilik! EYT'siz emeklilikte PLATİN değerinde yaş tablosu! 45,47,48 yaşındakiler EYT'yi beklemese de olur!

EYT ile ilgili son gelişmeler sıkı bir takibe alırken, erken emeklilik için vatandaşlar çeşitli yollar arıyor. EYT kapsamında olmasınız dahi bazı çalışanlar için yaş şartsız emeklilik mümkün. Öte yandan borçlanma yöntemleriyle yani gün satın alınarak önemli süreler kazanma imkânı bulunuyor. Bu yöntemlerinin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanları söz konusu oluyor. Sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Hangi meslekler erken emeklilik imkanı sağlıyor? İşte merak edilen detaylar!