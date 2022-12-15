1999-2000-2005-2008 sigorta + 1800+ 2.000 primle 8, 10 yılda emeklilik! EYT'siz emeklilikte PLATİN değerinde yaş tablosu! 45,47,48 yaşındakiler EYT'yi beklemese de olur!
Erken emekli olmak çalışma yaşamına devam eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara tabi olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Ancak bazı meslekler çalışan kişiye erken emeklilik fırsatı sunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar!
15.12.2022 09:54 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:54
EYT ile ilgili son gelişmeler sıkı bir takibe alırken, erken emeklilik için vatandaşlar çeşitli yollar arıyor. EYT kapsamında olmasınız dahi bazı çalışanlar için yaş şartsız emeklilik mümkün. Öte yandan borçlanma yöntemleriyle yani gün satın alınarak önemli süreler kazanma imkânı bulunuyor. Bu yöntemlerinin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanları söz konusu oluyor. Sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Hangi meslekler erken emeklilik imkanı sağlıyor? İşte merak edilen detaylar!