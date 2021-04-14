Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor. Tamamen legal olan bu satışlara ait olarak taşıtlar yerinde de görülebiliyor. Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.

14.04.2021 12:58 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





