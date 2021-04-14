Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar
Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor. Tamamen legal olan bu satışlara ait olarak taşıtlar yerinde de görülebiliyor. Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.
İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları... Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.