RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor. Tamamen legal olan bu satışlara ait olarak taşıtlar yerinde de görülebiliyor. Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.

14.04.2021 12:58 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:58
Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları... Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL'ye satılık resmi 2. el arabalar

Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL'ye satılık resmi 2. el arabalar

Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL'ye satılık resmi 2. el arabalar

Bu fiyatlara almayan bin pişman olur! 20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL’ye satılık resmi 2. el arabalar

20.000 TL, 40.000 TL, 45.000 TL'ye satılık resmi 2. el arabalar