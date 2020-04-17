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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu. İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri...

17.04.2020 22:15 - Son Güncelleme: 17.04.2020 22:59
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içeçekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

"TÜKETİCİ BAŞVURULARI ÖNEM TAŞIYOR"

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

DENETİM SONUÇLARI

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

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