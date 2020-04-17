Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu. İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri...
"TÜKETİCİ BAŞVURULARI ÖNEM TAŞIYOR"
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."
DENETİM SONUÇLARI
Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.