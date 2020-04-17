Haberler Galeri Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 45 firmayı ifşa etti! İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu. İşte tek tek hileli ürünler listesi ve firmaların isimleri...

17.04.2020 22:15 - Son Güncelleme: 17.04.2020 22:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





