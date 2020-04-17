Büyük müjde geldi! İŞKUR'dan 7200 TL harçlık! İşte başvuru şartları
İŞKUR, işsiz anneleri çalışma hayatına katmak için bir proje geliştirdi. Proje kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen annelere eğitim verilecek. Verilecek eğitim süresinde kadınlar belli alanlarda uzmanlaşacak. 3 ay sürecek olan eğitimlerde toplamda 7 bin 200 TL harçlık verilecek. 'İşte Anne Projesi' kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce kişi başvuru şartları ve detaylarını araştırıyor. Peki, İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR anne projesi başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen anneler tarafından araştırılıyor. "İşte anne projesi" ile İŞKUR'dan işsiz annelere büyük destek geliyor. Proje kapsamında annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. Böylelikle annelere iş arama sürecinde maddi destek sağlanacak. İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Proje kapsamında, aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine girecek.