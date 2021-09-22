Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Bunu yapana 3 milyon TL destek | Başvuru şartları ve tarihi...
Tarım Bakanlığı, çiftçiler için yeni bir destek programı açıkladı. 40 ayrı konuda proje geliştiren kişilere 3 milyon TL'ye varan destek verilecek. Peki Tarım Bakanlığı Ar-Ge Projelerine Tarımsal Destek Programı'na nasıl başvurulur? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...
Ülkemizde tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda geliştirilen Ar-Ge projeleri destekleniyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu alanda yeni çağrıyı açtı. 2007'de başlayan Ar-Ge Projelerine Tarımsal Destek Programı kapsamında 17'nci proje çağrısı yapıldı. Buna göre;
KİME, NE KADAR DESTEK VAR?
- Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi.
- Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu. Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak.
- Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.
HANGİ KONULAR KAPSAMDA?
Bakanlık, bu yıl Ar-Ge desteği vereceği öncelikli konuları 40 maddede belirledi. Bunlar arasında, yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.