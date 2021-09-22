Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Bunu yapana 3 milyon TL destek | Başvuru şartları ve tarihi...

KİME, NE KADAR DESTEK VAR?

- Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi.

- Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu. Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak.

- Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.