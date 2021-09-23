İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları: 141.008 işçi, personel memur alımı! İtfaiye eri, zabıta, kasiyer, paketleme işçisi, büro memuru...

İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları: Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya ve özele memur alımı, personel alımı ve işçi alımı duyuruları yayımlandı. İŞKUR işsiz olanların ve çalışan arayanların en ehemmiyetli platformları olmakla eş güdümlü Türkiye Cumhuriyeti altında istihdam da büyük rol oynuyor. Bildiğiniz gibi pandemi ve kapanma nedeni ile bir çok vatandaşlar işsiz kaldı ve yeni iş arayışına girdi. Bu güzergahta İŞKUR suskun kalmadı ve yeni duyuruları yayımlandı. 48.877 memur personel ve işçi alımı ilanlarına başvurular Elektronik ortamda yapılacak. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx