İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları: 141.008 işçi, personel memur alımı! İtfaiye eri, zabıta, kasiyer, paketleme işçisi, büro memuru...
İŞKUR personel alımı sayfası amacıyla ilk önce https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan alttaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ilaveten müracaat yapabilirsiniz. Çeşitli kriterler girerek Türkiye içi iş ilanlarını arayabilir, şahsi bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek Türkiye dışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin etkileşim verilerine erişerek kendileriyle direk ilişkiye geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan başka iş ilanlarına ulaşabilirler. 2021 İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: En az 4.500 TL maaşlı, KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı
23.09.2021 08:33
- Son Güncelleme: 23.09.2021 08:33
İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları: Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya ve özele memur alımı, personel alımı ve işçi alımı duyuruları yayımlandı. İŞKUR işsiz olanların ve çalışan arayanların en ehemmiyetli platformları olmakla eş güdümlü Türkiye Cumhuriyeti altında istihdam da büyük rol oynuyor. Bildiğiniz gibi pandemi ve kapanma nedeni ile bir çok vatandaşlar işsiz kaldı ve yeni iş arayışına girdi. Bu güzergahta İŞKUR suskun kalmadı ve yeni duyuruları yayımlandı. 48.877 memur personel ve işçi alımı ilanlarına başvurular Elektronik ortamda yapılacak. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx