İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yüz binlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları kolaylıkla inceleyebiliyor. Personel alımı ilanları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine temizliklik görevlisi, hizmetçi ve destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu.