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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞKUR üzerinden personel alımları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. Personel alımı ilanları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine temizliklik görevlisi, hizmetçi ve destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İstihdam edilecek adaylara en yüksek 5 bin TL'ye varan maaş imkanı sağlanacak. Peki, SYDV personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!

22.09.2021 15:27 - Son Güncelleme: 22.09.2021 15:50
İŞKUR’dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yüz binlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları kolaylıkla inceleyebiliyor. Personel alımı ilanları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine temizliklik görevlisi, hizmetçi ve destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

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İŞKUR’dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

SYDV Hangi Kadrolara Alım Yapıyor?

Giresun Espiye SYDV 2 Büro Personeli (Bayan) alımı yapıyor.

İŞKUR’dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

Denizli Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Denizli Pamukkale SYDV bünyesine 2 Erkek Destek Personeli alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar kimlik veya ehliyet fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, 2 adet fotograf, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve diploma fotokopisi ile Pamukkale SYDV'na giderek işlemlerini gerçekleştirecek.

İŞKUR’dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

Adıyaman Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adıyaman Kahta SYDV bünyesine 4 Kadın 2 Erkek Hizmetçi, Ev İşleri Personeli ve Temizlik Personeli alımı yapılıyor.

İŞKUR’dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar

Adıyaman Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adıyaman Samsat SYDV bünyesine 4 Temizlik Görevlisi alımı yapılıyor.

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