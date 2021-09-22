İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar
İŞKUR üzerinden personel alımları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. Personel alımı ilanları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine temizliklik görevlisi, hizmetçi ve destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İstihdam edilecek adaylara en yüksek 5 bin TL'ye varan maaş imkanı sağlanacak. Peki, SYDV personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!
İŞKUR'dan sınavsız en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak! En az 3.500 TL ve 5 bin TL arası maaş veriliyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yüz binlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları kolaylıkla inceleyebiliyor. Personel alımı ilanları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine temizliklik görevlisi, hizmetçi ve destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu.
Denizli Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Denizli Pamukkale SYDV bünyesine 2 Erkek Destek Personeli alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar kimlik veya ehliyet fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, 2 adet fotograf, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve diploma fotokopisi ile Pamukkale SYDV'na giderek işlemlerini gerçekleştirecek.
Adıyaman Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adıyaman Kahta SYDV bünyesine 4 Kadın 2 Erkek Hizmetçi, Ev İşleri Personeli ve Temizlik Personeli alımı yapılıyor.
Adıyaman Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adıyaman Samsat SYDV bünyesine 4 Temizlik Görevlisi alımı yapılıyor.