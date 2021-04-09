Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bugün saat 18:00'da 22,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak! Bakanlık duyurdu...
Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek kapsamında birçok farklı türde destek her yıl başvuru yapan çiftçilere ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, yaş çay fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında yapılacak ödemelere dair tarih verildi. Peki, çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevabı!
Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek kapsamında birçok farklı türde destek her yıl başvuru yapan çiftçilere ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 22 milyon 659 bin 343 liralık tarımsal destek ödemelerine ilişkin tarih verildi. Peki, çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihi!
Pakdemirli, "Çay budama masrafı (ocak ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 lira olmak üzere toplamda 22 milyon 659 bin 343 lira destek ödemesi yapacağız.
ÖDEMELER BUGÜN SAAT 18.00'DA HESAPLARDA!
Ödemeler, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Başvuru Süreçleri
BOMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLEMESİ
Bombus üretim izni almış işletmelerden koloni alıp kullanan ÖKS'ye (Örtüaltı Kayıt Sistemi) kayıtlı sera üreticileri il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat için belgeler;
İl/ilçe müdürlüğünce ÖKS'deki Bombus arısı bölümüne destekleme veri girişleri yapılır.
ÖKS'den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
Destekleme ödemeleri direkt olarak üreticilerin tarımsal destekleme hesaplarına aktarılır.