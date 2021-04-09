Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bugün saat 18:00'da 22,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak! Bakanlık duyurdu...

Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek kapsamında birçok farklı türde destek her yıl başvuru yapan çiftçilere ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 22 milyon 659 bin 343 liralık tarımsal destek ödemelerine ilişkin tarih verildi. Peki, çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihi!