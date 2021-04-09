SGK resmen duyurdu! Maaş almak için bunu yapmak şart! Aksi halde...
Bu haber emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce kişinin merak ettiği soruya bir genelgeyle açıklık getirdi.
SGK resmen duyurdu! Maaş almak için bunu yapmak şart! Aksi halde sıkıntı yaşanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik için çalıştığı iş yerinden ayrılmayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.
Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.