SGK resmen duyurdu! Maaş almak için bunu yapmak şart! Aksi halde sıkıntı yaşanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik için çalıştığı iş yerinden ayrılmayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.