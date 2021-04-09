Milyonlarca çalışana müthiş haber: Başvuran anında alıyor! İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti...

Başvuran anında alıyor! İstifa edip... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti...Türkiye'de çalışma yaşamından en ehemmiyetli husus kıdem tazminatları oluyor. Senelerce çalışan kişiler işten çıkarken kıdem tazminatı alarak azıcık olsun ekonomik olarak hafiflemenin hayalini kuruyorlar. Ancak kimlerin kıdem tazminatı alabileceği, hangi vaziyetlerde kıdem tazminatına hak kazanılabileceği merak mevzusu olmaya devam ediyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.

09.04.2021 13:49 - Son Güncelleme: 09.04.2021 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





