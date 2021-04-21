"Tarım öldü" diyenleri ters köşe yapacak rakamlar! Bakanlık sağladığı desteklerle organik üretim ve tüketimi artırıyor

2,5 YILDA 14 MİLYON LİRA TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ VERİLDİ

İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması açısından en önemli tarımsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.

İyi tarım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008'de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı.