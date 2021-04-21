"Tarım öldü" diyenleri ters köşe yapacak rakamlar! Bakanlık sağladığı desteklerle organik üretim ve tüketimi artırıyor
Kronik muhaliflerin "çiftçiye destek verilmiyor, tarım öldü" iddiaları bir kez daha rakamlarla çürüdü. 2019'da 220 bin ton olan organik gübre tüketimi, destekleme uygulamalarıyla geçen yıl yüzde 70 artışla 375 bin tona çıktı. Bakanlık tarafından 2008'de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamaları çerçevesinde bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı. Geçen yıl 354 bin hektar alanda 235 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim gerçekleştirildi. işte algı operasyonlarına karşı çarpıcı rakamlar.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörün önünü açan yasal mevzuat düzenlemeleri ve destekleme uygulamalarıyla organik üretim ve tüketimi artırıyor.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde, toprakların ıslahı ve korunması, organik gübreleme ile iyi tarım uygulamalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Bakanlık, mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri uygulayarak erozyonun önlenmesi amacıyla mera ıslah ve amenajman projeleri gerçekleştiriyor.
2,5 YILDA 14 MİLYON LİRA TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ VERİLDİ
İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması açısından en önemli tarımsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.
İyi tarım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008'de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı.
Organik tarıma yönelik Bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu uygulama alanlarında önemli artışlar kaydedildi. 2006'dan bugüne kadar 1,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı. Geçen yıl 354 bin hektar alanda 235 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim kayıtlara geçti.
Gereğinden fazla gübre kullanımının önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi ve böylece bitkilerde toksik etkilerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında da çiftçilere, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve toprakların verimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla çeşitli destekler sağlandı. Bu kapsamda, 2005'ten geçen yıl sonuna kadar olan dönemde 660 milyon lira, son 2,5 yılda ise 14 milyon lira toprak analizi desteği verildi.