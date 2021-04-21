RAMAZAN İMSAKİYE
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İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İŞKUR'dan müjdeli haber geldi ve heyecan yarattı. Kadınların iş hayatına katılmalarını yakından destekleyen ve teşvik ödemeleri yapan İŞKUR'dan çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Peki İŞKUR aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların hangi şartları taşıması gerekiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…

21.04.2021 10:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:56
İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İŞKUR'dan müjdeli haber geldi ve heyecan yarattı. Kadınların iş hayatına katılmalarını yakından destekleyen ve teşvik ödemeleri yapan İŞKUR'dan çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Peki İŞKUR aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların hangi şartları taşıması gerekiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…

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İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

İŞKUR tarafından Türkiye'nin tüm illerinde işbaşı eğitim programları düzenleniyor ve bu programlara katılanlar da desteklerden yararlanabiliyor. Hem anne olan hem de maddi kazanç sağlamak isteyen kadınlara İŞKUR'dan destekler gelmeye devam ediyor. Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği için şartlar belirlendi ve açıklandı. İşte İŞKUR aylık 400 TL bakım desteği ile ilgili detaylar…

İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

Türkiye'de işsiz vatandaşlar için çeşitli programlar düzenleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına çocuğu olan kadınlarda katılım sağlayabiliyor.

İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

Bu kapsamda açıklamalarsa bulunan İŞKUR, İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi yapıldığını duyurdu.

İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

İŞKUR tarafından düzenlenen programa anneler de katılım sağlayabiliyor. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.