İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…

İŞKUR tarafından Türkiye'nin tüm illerinde işbaşı eğitim programları düzenleniyor ve bu programlara katılanlar da desteklerden yararlanabiliyor. Hem anne olan hem de maddi kazanç sağlamak isteyen kadınlara İŞKUR'dan destekler gelmeye devam ediyor. Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği için şartlar belirlendi ve açıklandı. İşte İŞKUR aylık 400 TL bakım desteği ile ilgili detaylar…