İŞKUR'dan müjdeli haber! Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği! İşte şartlar…
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İŞKUR'dan müjdeli haber geldi ve heyecan yarattı. Kadınların iş hayatına katılmalarını yakından destekleyen ve teşvik ödemeleri yapan İŞKUR'dan çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Peki İŞKUR aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların hangi şartları taşıması gerekiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İŞKUR'dan müjdeli haber geldi ve heyecan yarattı. Kadınların iş hayatına katılmalarını yakından destekleyen ve teşvik ödemeleri yapan İŞKUR'dan çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Peki İŞKUR aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların hangi şartları taşıması gerekiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…
İŞKUR tarafından Türkiye'nin tüm illerinde işbaşı eğitim programları düzenleniyor ve bu programlara katılanlar da desteklerden yararlanabiliyor. Hem anne olan hem de maddi kazanç sağlamak isteyen kadınlara İŞKUR'dan destekler gelmeye devam ediyor. Çalışan annelere aylık 400 TL bakım desteği için şartlar belirlendi ve açıklandı. İşte İŞKUR aylık 400 TL bakım desteği ile ilgili detaylar…