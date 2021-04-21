Şekerbank, Vakıfbank, Garanti Bankası cazip kredi kampanyası! İlk 3 ay ödeme yok! 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı!

Gündemde büyük ilgi gören Şekerbank'tan cazip kredi kampanyasının detayları yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Özellikle ilk 3 ay ödeme olmaması en dikkat çeken detay oldu ve Şekerbank bu kampanyası ile 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Peki kimler, nasıl başvuru yapabiliyor? Şartlar neler? Şekerbank ilk 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.