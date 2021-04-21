Şekerbank, Vakıfbank, Garanti Bankası cazip kredi kampanyası! İlk 3 ay ödeme yok! 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı!
Gündemde büyük ilgi gören Şekerbank'tan cazip kredi kampanyasının detayları yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Özellikle ilk 3 ay ödeme olmaması en dikkat çeken detay oldu ve Şekerbank bu kampanyası ile 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Peki kimler, nasıl başvuru yapabiliyor? Şartlar neler? Şekerbank ilk 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.
Gündemde büyük ilgi gören Şekerbank'tan cazip kredi kampanyasının detayları yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Özellikle ilk 3 ay ödeme olmaması en dikkat çeken detay oldu ve Şekerbank bu kampanyası ile 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Peki kimler, nasıl başvuru yapabiliyor? Şartlar neler? Şekerbank ilk 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.
Bankalar tarafından çeşitli kredi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. Özellikle pandemiden dolayı nakit sıkıntısı çeken esnaflar Şekerbank'tan cazip kredi kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Kadın girişimciliğini destekleyen Şekerbank 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel başlattığı kredi kampanyasını sunmaya devam ediyor. Şekerbank ilk 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatının ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.
Sürdürülebilir Bankacılık faaliyetleriyle kadınların ekonomiye daha etkin katılmalarını sağlamak için destekler sunan Şekerbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya hazırladı. Banka, 3 ay ötelemeli nakit desteğinin bulunduğu kampanyanın yanı sıra birbirinden avantajlı ürünleri kapsayan destek paketini de kadın müşterilerine sunuyor.
İLK 3 AY ÖDEME YOK
Şekerbank, kadın girişimcilerin işveren olması, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı avantajlı faiz oranları içeren kampanyada 3 ay ödemesiz dönem imkânı sunuluyor. Nakit desteğinden yararlanan işletme sahiplerine özel POS fiyatlamasının yanında ilk 10 yaprak için geçerli olmak üzere çek karnesi ücretsiz olarak verilecek.