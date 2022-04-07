🙆🏻♀️Tarım Kredi'den Ramazan'da mutfaklara şenlik indirim! 🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...
Ekonomi piyasalarında ve tedarik süreçlerinde gözlenen olumsuz gelişmelerden dolayı giderek pahalılaşan market ürünlerine savaş açan Tarım Kredi, yeni haftanın kataloğunu yayınlayarak, çoğu üründe indirime gittiğini duyurdu. İşte Tarım Kredi indirimlerine dair haberin ayrıntıları...
Tarım Kredi çıldırdı: Beyaz peynir, ayçiçek yağı, tereyağı, salam, meyve ve sebze fiyatları dibi gördü!
Marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamları, vatandaşların ucuz fiyatlar karşılığında satış yapan zincir marketleri araştırmalarına yol açtı. Bu noktada devreye giren Tarım Kredi, yeni kataloğunda birçok farklı ürünün satıl fiyatında indirime gittiğini duyurdu.
Vatandaşların, en temel ihtiyaçlarından biri olan meyve ve sebze alışverişlerini tane hesabı yaparak gerçekleştirmelerine göz yummak istemeyen Tarım Kredi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte bünyesinde satışa sunmuş olduğu bazı meyve- sebze ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Bu hafta boyunca markette satışa sunulacak olan bazı ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi: