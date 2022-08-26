Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! 27-28 Ağustos...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Birçok ilde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi marketlere akın etti. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi." Öte yandan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde yüzde 30'a varan indirim olduğunu, vatandaşların söylentilere takılmamasını istedi.