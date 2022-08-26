9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?
Hükümet, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan dar gelirliler için bazı müjdeler vermişti. Bunlardan biri de icralık borçlar. Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.
İKİ AŞAMALI DESTEK
Destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.
BORÇLARA TASFİYE
Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Söz konusu iki paketle, küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşları rahatlamaya dönük önemli bir adım daha atılmış olacak.