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9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

Hükümet, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan dar gelirliler için bazı müjdeler vermişti. Bunlardan biri de icralık borçlar. Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.

26.08.2022 06:45 - Son Güncelleme: 26.08.2022 06:45
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.

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9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

İKİ AŞAMALI DESTEK
Destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

BORÇLARA TASFİYE
Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Söz konusu iki paketle, küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşları rahatlamaya dönük önemli bir adım daha atılmış olacak.

9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

ÇALIŞMA 1 AY SÜRDÜ
Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı.

9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Temel ihtiyaçlarla ilgili hangi borçları devlet üstlenecek?

Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta bir araya geldi.

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