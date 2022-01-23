Tarım Kredi Marketlerinde patates, soğan, limon ve meyve ürünleri indirime girdi! Fiyatları indirdiler kilosu 1, 60 TL'den satılmaya başlandı!
Herkes bekliyordu! İndirim furyası başladı! Tarım Kredi Marketlerinde indirimli ürünler listesi yayımlandı. Bu hafta hangi ürünlerde indirim yapılacağı merak ediliyor. Hali hazırda sebze ve meyve ürünlerinde 20 Ocak'tan itibaren indirimler zaten başlamıştı. Yanı sıra tavuk, salça, turşu, taze fasülte, peynir, zeytin ve daha bir çok üründe indirime gidildi. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketlerinde aktüel ürünler tek tek açıklandı. Katalog halinde yayımlanan listeye haberimizde yer verdik. İşte merakla beklenen o indirimden satılan ürünlerin tamamı...
23.01.2022 11:58
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:58
Vatandaşlar zincir marketlerdeki indirimli ürünleri yakından takip ediyor. Hal böyle olunca her zincir market her hafta farklı ürünlerde indirim yapıyor. Bu ürünler de aktüel katalogda tek tek yer alıyor. Bu hafta Tarım Kredi marketlerinin aktüel kataloğu dikkat çekti. Patates, sokğan, limon ve meyve ürünlerinde indirim yapıldı. Soğan'ın kilosu 1,60 TL'den satılmaya başlandı. İşte listenin tamamı...