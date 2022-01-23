Tarım Kredi Marketlerinde patates, soğan, limon ve meyve ürünleri indirime girdi! Fiyatları indirdiler kilosu 1, 60 TL’den satılmaya başlandı!

Vatandaşlar zincir marketlerdeki indirimli ürünleri yakından takip ediyor. Hal böyle olunca her zincir market her hafta farklı ürünlerde indirim yapıyor. Bu ürünler de aktüel katalogda tek tek yer alıyor. Bu hafta Tarım Kredi marketlerinin aktüel kataloğu dikkat çekti. Patates, sokğan, limon ve meyve ürünlerinde indirim yapıldı. Soğan'ın kilosu 1,60 TL'den satılmaya başlandı. İşte listenin tamamı...