İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? En en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak! Bekçilik ilanı başvurusu nasıl yapılır?

Kariyerini bekçi olarak sürdürmek isteyen yüzbinlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin istihdamına katkıda bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel bekçilik ilanlarını yayınladı ve genel şartların dışında özel şartların neler olduğu da belirtildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Alım yapılacak şehirler Türkiye genelinde değişmekle birlikte engelli alımları da yapılacak. Özel sektörde bekçi olarak görev almak isteyenler İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilir.