İlk kez ev alacaklar yaşadı! 42.000 TL karşılıksız destek veriliyor! Konut sahibi olacaklara devletten yardım parası başvuru şartları...

Kirada oturmaktan bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. İlk kez ev alacaklar yaşadı, devletten karşılıksız olarak 42.000 TL para desteği veriliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu konuya ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? 42.000 TL karşılıksız devlet desteği için başvuru şartları neler, kimler yararlanabiliyor? İşte ev hayali kuran yüz binlerce kişinin öğrenmek istediği tüm bilgiler!